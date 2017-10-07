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Arınç da AK Parti kampında

Arınç da AK Parti kampında.20449
  • Giriş : 07.10.2017 / 14:22:00

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampına ünlü siyasetçi Bülent Arınç da katıldı.

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AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampına sürpriz bir isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programına Bülent Arınç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır. İhanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu açıktır" ifadelerine yer verdi.

Programa eski partililerin de katıldı. En merak edilen isimlerden biri olan Bülent Arınç da programda yer aldı. Arınç en son 2015 yılında toplantıya katılmıştı.

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