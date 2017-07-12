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Arınç'ın damadına 15 yıl hapis!

Arınç'ın damadına 15 yıl hapis!.16192
  • Giriş : 12.07.2017 / 08:16:00

Deneyimli siyasetçi Bülent Arınç'ın damadı için 15 yıl hapis cezası istendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve 4 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter için 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarıyla 'FETÖ abisi' olduğu belirtilen Yeter'in, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğine dikkat çekildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Fethullah Gülen'in çağrısından sonra Yeter'in Bank Asya'daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos'un Yeter'i fotoğrafından teşhis ettiği belirtildi.

Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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