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Arınç'ın eski ortağı gözaltına alındı

Arınç'ın eski ortağı gözaltına alındı.14215
  • Giriş : 26.04.2017 / 08:25:00

Eski Başbakan Yardımcısı Arınç'ın eski ortağı gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda AK Partili eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eski ortağı avukat B.Y. de gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere dün sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen avukatlar H.İ., K.Ç., B.Y., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, FETÖ/PDY'ye yönelik bir başka operasyonda Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Öte yandan, geçen 14 Nisan'da Manisa il merkezi ile Alaşehir, Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak, Manisa T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 11 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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