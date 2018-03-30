Arınç'ın hesabından +18 paylaşım
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şaşırttı. Cinsel içerikl, Twitter hesabından paylaşılan videonun retweet edilmesi sosyal medyayı salladı.
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir Twitter hesabından paylaşılan video retweet edildi. Olay sosyal medyayı salladı. Arınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Ahlaksız içeriği yayan hesap askıya alındı. Hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız" dedi
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Arınç'ın sosyal medya hesabından, Gamze Duman kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medyada "Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet" başlığıyla olay bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle iddiaya göre önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.
Sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hack'lendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.
HÜRRİYET
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