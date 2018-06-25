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Arınç'tan Erdoğan mesajı!

Arınç'tan Erdoğan mesajı!.9864
  • Giriş : 25.06.2018 / 11:31:00

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili mesaj paylaştı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Erdoğan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy alarak Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı oldu.

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Arınç Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

Bugün sandık başına giderek demokrasinin bayramı olan seçimleri hep beraber idrak ettik. Bu önemli günde oyunu kullanan her bir vatandaşımıza ve seçimler için yurdumuzun dört bir yanında zaman zaman sahada zaman zaman masa başında emek harcayan, ter döken tüm teşkilat üyelerimize şahsi teşekkürlerimi sunuyorum.

"DAVA ARKADAŞIMI TEBRİK EDERİM"

Rekor düzeyde katılım ve milletimizin iradesinin mecliste rekor düzeyde temsiliyle sonuçlananan seçimlerin partimize, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olan dava arkadaşım, partimizin genel başkanı, cumhurbaşkanımızı ve seçilen milletvekillerimizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mukaddes görevlerinde başarılar dilerim.

Cumhurbaşkanımızın biraz önce konuşmasında belirtttiği üzere “Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.

TGRT

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