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Arınç'tan sert sözler!

Arınç'tan sert sözler!.13034
  • Giriş : 24.04.2017 / 09:49:00

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter'dan sert sözler paylaştı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ve Cem Küçük gibi isimlerin kendisine yönelik sert sözlerine sosyal meday hesabı üzerinden yanıt veren eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç sert sözler sarfetti.

Metiner, Bülent Arınç ve eski Spor Bakanı Suat Kılıç için, "Gönül dünyamızda zerrece yerleri yok" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Metiner'in bu çıkışından kısa bir süre sonra Fehmi Koru, internet sitesine koyduğu bir yazıyla Metiner'e yanıt vermişti. Koru o yazısında, "Ya aynı kişiler referandumda sürüden ayrı oy kullanacakları mesajını alenen verseler, bu tercihlerini sevenlerine duyurmak için çaba sarf etselerdi ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Arınç ise Metiner'e doğrudan yanıt vermek yerine Fehmi Koru'nun bu yazısını paylaştı.

Bununla da yetinmeyen Arınç Twitter adresinden Koru'ya ek olarak, Kemal Öztürk, İsmail Kılıçarslan ve Sibel Eraslan’ın köşe yazılarını da paylaşarak "okumanızı tavsiye ederim" notunu düştü.

Arınç'ın paylaştığı Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk yazısında Cem Küçük'ü eleştiriyor. O yazıda Öztürk, Cem Küçük için, "Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, ‘kripto, FETÖ’cü, hain, satılmış, Kraliçe’nin adamı, Amerika’nın adamı’ diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor" ifadelerini kullanıyor.

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