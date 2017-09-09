Facebook Twitter Rss

Arkadaşını görüntülü aradı, ölü bulundu!

Arkadaşını görüntülü aradı, ölü bulundu!.18655
  • Giriş : 09.09.2017 / 17:57:00

Tekirdağ'da müteahhitlik yapan Fatih Güventürk ölü halde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

34 yaşındaki genç müteahhit yapan Fatih Güventürk, vurulduğunu söylerek arkadaşını aradı ve yardım istedi. Polisin her yerde aradığı Güventürk otomobilinin içinde karnından vurulmuş halde bulundu.

Tekirdağ müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, dün bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi. Bunun üzerine Güventürk'ün aradığı arkadaşı, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak, arkadaşının durumunu anlattı. İhbar üzerine Tekirdağ polisi tüm bölgelerde arama çalışması başlattı. Fatih Güventürk'ün telefon sinyalinin Muratlı İlçesi'nden geldiğini belirleyen polis, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı.

Polis sabaha kadar tüm bölgeyi aradı, ancak bir sonuç alamadı. Sabah saatlerinde Müsellim Köyü yolu üzerinden geçen bir vatandaş aracın içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri 34 DK 912 plakalı otomobil içinde Fatih Güventürk'ün kanlar içinde ölü olarak buldu. Cumhuriyet savcısınin araç içinde yaptığı incelemede bir kadın çantası çıkarken, otomobilin kapılarının da kilitli olduğu belirlendi. Karnından silahla vurulduğu tespit edilen Güventürk'ün cesedi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HÜRRİYET

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya uyarısı

Kılıçdaroğlu'na saldıran terörist öldürüldü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK bomba yağdırdı

TSK bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine bomba yağdırdı.

Başoğlu skandalında beklenen son!

Başoğlu skandalında beklenen son!

Sunucu Murat Başoğlu skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

 

Hükümetten Arakan yardımı açıklaması

Hükümetten Arakan yardımı açıklaması

Arakan'a yapılacak yardımlarla alakalı hükümetten açıklama geldi.

Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali

Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali

Türk Hava Yolları, Irma Kasırgası nedeniyle Miami seferlerini iptal etti.

 

Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Bakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

35 bin dolar alacağı için gitti, cenazesi geldi

35 bin dolar alacağı için gitti, cenazesi geldi

35 bin dolarlık alacağını tahsil etmeye giden iş adamı Rıza Yüce'nin 25 gün sonra cenazesi geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya