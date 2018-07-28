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Arsenal'de Mesut Özil takım kaptanı oldu

Arsenal'de Mesut Özil takım kaptanı oldu.15708
  • Giriş : 28.07.2018 / 15:36:00

İngiliz ekibi Arsenal'de golcü oyuncu Mesut Özil takım kaptanı oldu.

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Beşik Modelleri

Son dönem Almanya'dan gördüğü tepkilerle zor günler geçiren golcü oyuncu Mesut Özil'e takımından iyi haber geldi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Mesut Özil'li Arsenal, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşılaşırken, İngiliz Kulübü, maç öncesi yaptığı açıklamada Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığını duyurdu.

Irkçı yaklaşım ve saldırılar sebebiyle Almanya Millî Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil, Arsenal'in yeni kaptanı oldu. İngiliz ekibi, maç öncesi yaptığı açıklamada Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığını duyurdu.

MESUT İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Fransız ekibi PSG ile karşılaşıyor...

Arsenal'de Mesut Özil kaptan olarak sahaya çıkarken, PSG rotasyonlu kadrosuyla İngiliz ekibinin karşısında.

ARSENAL - PSG (1-0)

GOL 13' Mesut Özil

İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Bellerin, Sokratis, Mustafi, Kolasinac, Guendouzi, Elneny, Ozil, Mkhitaryan, Iwobi, Aubameyang

PSG: Buffon, Georgen, Rimane, Nsoki, Mbe Soh, Diarra, Berndede, Rabiot, Toufiqui, Nkunku, Weah

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