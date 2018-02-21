Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti
İngiliz kulübü Arsenal, dün akşam oynanan Bayern Münih-Beşiktaş maçında Oğuzhan Özyakup'un performasını izlemek için scoutlarını gönderdi.
Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, eski takımının radarında. Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena’ydı. Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Ayrıca Oğuzhan’ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.
TRT
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'a Benfica'dan Talisca cevabı geldi
Beşiktaş'a Benfica'dan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili cevap geldi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi!
Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Beşiktaş'la Galatasaray onun için kapışıyor
Beşiktaş'la Galatasaray, Belçikalı oyuncu Fellaini için kapışıyor.
Beşiktaşlı oyuncu Pepe: Çok pahalıya patlar
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Pepe, dün akşam mücadele sonrası açıklama yaptı.
Muslera G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Galatasaraylı file bekçisi Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.