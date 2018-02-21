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Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti

Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti.15852
  • Giriş : 21.02.2018 / 16:48:00

İngiliz kulübü Arsenal, gözünü Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a dikti.

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Büyüyen Beşik

İngiliz kulübü Arsenal, dün akşam oynanan Bayern Münih-Beşiktaş maçında Oğuzhan Özyakup'un performasını izlemek için scoutlarını gönderdi.

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, eski takımının radarında. Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena’ydı. Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Ayrıca Oğuzhan’ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

TRT

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