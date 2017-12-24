Artık tek tip kıyafet giyecekler!
Yeni çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı şuçlar' suçundan hükümlü ve tutuklu bulunanlar hakkında önemli bir karar açıklandı. Söz konusu isimler badem kurusu ve gri tulum giyecekler.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Konya'da yolcu otobüsü kazası: 32 yaralı
Konya'da kar nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, uçurumdan yuvarlandı.
Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama geldi.
İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa yorumu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Fahrettin Paşa ile ilgili açıklama yaptı.
Gözaltındaki rütbeli askerin arasında onlar var
Gözaltına alınan rütbeli askerin arasındaki isimler dikkat çekti.