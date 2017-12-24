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Artık tek tip kıyafet giyecekler!

Artık tek tip kıyafet giyecekler!.10284
  • Giriş : 24.12.2017 / 08:37:00

Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde kararnamede önemli maddeler var.

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Büyüyen Beşik

Yeni çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı şuçlar' suçundan hükümlü ve tutuklu bulunanlar hakkında önemli bir karar açıklandı. Söz konusu isimler badem kurusu ve gri tulum giyecekler.

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