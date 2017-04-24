Arvato IAOP Global 100 listesine girdiler
Uluslararası ölçekte hizmetler sunan bir grup şirketi olan Arvato, Uluslararası Dış Kaynak Kullanımı Uzmanları Birliği (IAOP) tarafından 2017 yılı Global Dış Kaynak Kullanımı 100 listesinde “All Star Company” olarak seçildi.
Her sene dünyanın en iyi dış kaynak sağlayıcılarının belirlendiği Global Dış Kaynak Kullanımı 100 Listesi'nde Arvato, toplam üstün hizmet sağlayıcısı derecesinden dolayı “All Star Company” olarak özel derece aldı. Sektörün en iyileri ve daha kapsamlı ilişkiler geliştirmek isteyen şirketleri için bir referans kaynağı olan listede, Arvato, büyüklüğü ve büyüme hızı, müşteri referansları, ödül ve sertifikaları, inovasyon programları ve kurumsal sosyal sorumluluk programları kategorilerinde de önde gelen bir şirket olarak tanımlandı.
IAOP CEO'su Debi Hamill konuyla ilgili, “Şirketler, yüzlerce nitelikli hizmet sağlayıcısı ve danışmanın var olduğunu bilse de esas olarak bunları ayrıştıran özel noktaları anlamak istiyor. Global Dış Kaynak Kullanımı 100 listesi ve Dünyanın En İyi Danışmanları listesi tam olarak burada öne çıkıyor. Arvato'yu inovasyon programları bakımından en yüksek dereceli şirketler arasında görmekten gurur duyuyoruz” yorumunda bulundu.
Arvato CEO'su Fernando Carro ise, “Dünyanın en iyi dış kaynak sağlayıcılarından biri olarak görülmek, Arvato'nun başarısını ve müşterilerine yönelik özverisini göstermektedir. Özellikle bazı kategorilerde üst sırada gelen şirketimizle büyük gurur duyuyoruz. Bu derecelendirme; büyümeye, inovasyona ve müşterilerimizle işbirliği geliştirme taahhüdümüze nasıl odaklandığımızı ortaya koymaktadır. Hem ölçeklendirilebilir hem de esnek çözümler sunan Arvato'nun bu listede yer alması, modern teknoloji ve otomasyon araçlarıyla müşterilerimizin verimliliğini, maliyetlerini ve karar süreçlerini önemli ölçüde geliştirebilme yeteneğimizin bir kanıtıdır” şeklinde konuştu.
Dünya çapındaki en iyi dış kaynak sağlayıcılarını ve danışmanlarını belirleyen Global Dış Kaynak Kullanımı 100 listesi ve Dünyanın En İyi Danışmanları listesi, alınan başvurular üzerine hazırlanıyor; değerlendirme süreçleri ise sıkı bir puanlama metodolojisinden oluşuyor. Değerlendirmeler, kendi şirketleri için dış kaynak sağlayıcısı ve danışmanlık seçme konusunda oldukça deneyimli IAOP üyesi müşterilerden oluşan bağımsız bir kurul tarafından yapılıyor.
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