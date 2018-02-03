Asamoah, Galatasaray'a 4 yıllık imza attı
Sarı-kırmızılar bombayı patlattı. Inter'den Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray, Yıldız oyuncu Kwadwo Asamoah ile de 4 yıllık imza attı.
Ocak ayında kadrosunu sürpriz bir şekilde Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray'da imzanın perde arkası ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre sarı kırmızılıların Nagatomo transferini yapmasının en önemli sebebi Asamoah.
Transfer döneminin son gününe kadar girişimlerini sürdürdüğü Asamoah, Juventus'tan bir türlü onay alamayınca yıldız oyuncunun menajeri Federico Pastorello düşük bir ücret karşılığında sarı-kırmızılılara Nagatomo'yu getirdi.
Ancak Asamoah sarı-kırmızılılara verdiği sözden geri dönmediği ortaya çıktı. Yıldız sol bekin sezon sonundan geçerli olmak üzere Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme üzerinde ön protokol imzaladığı öğrenildi.
Kendisine transfer kolaylığı sağlamayan Juventus'la sözleşmesi 1 Temmuz 2018'de sona erecek olan 28 yaşındaki Asamoah, gelecek sezondan itibaren Galatasaray formasını sırtına geçirecek.
Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello'nun önerisiyle transferin son günü Inter'den Nagatomo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar böylece 1 taşla 2 kuş vurdu.
2018 Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı ile yer almak isteyen 31 yaşındaki futbolcuyla bu sezon sol bek açığını kapatacak olan Galatasaray, yeni sezon için de Asamoah'a yerini ayırttı.
Sol bek transferi için tüm şartları zorlayan yeni başkan Mustafa Cengiz, böylece teknik direktör Fatih Terim'in elini rahatlatmış oldu.
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