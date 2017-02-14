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Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı

Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı.18094
  • Giriş : 14.02.2017 / 11:35:00

10 kişinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin ölümüne neden olan asansör faciası ile ilgili davada savcı mütaalası açıklandı. Davada 9 kişinin cezalandırılması istenirken 16 kişinin beraatının talep edildiği öğrenildi.

6 Eylül 2014'te Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan inşaatın asansörü 32. kattan zemine çakılmış kazada 10 işçi hayatını kaybetmişti.

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