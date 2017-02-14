Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı
İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin ölümüne neden olan asansör faciası ile ilgili davada savcı mütaalası açıklandı. Davada 9 kişinin cezalandırılması istenirken 16 kişinin beraatının talep edildiği öğrenildi.
6 Eylül 2014'te Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan inşaatın asansörü 32. kattan zemine çakılmış kazada 10 işçi hayatını kaybetmişti.
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