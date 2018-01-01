Aselsan üretti, yılbaşı gecesi kullanıldı
Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Taksim'de coşkuyla kutlama yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yine ASELSAN'ın ürettiği 'drone savar' da ilk kez dün kullanıldı.
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