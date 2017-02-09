Asena Atalay: Ayrılamayız, etle tırnak gibiyiz
Boşanmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Asena Atalay ile Caner Erkin arasında yeni gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Caner Erkin'in oğlunun velayetini alacağı açıklaması Asena'yı kızdırdı.
Sunucu Asena Atalay ve eski eşi futbolcu Caner Erkin arasında sular durulmuyor. Erkin'in oğlunun velayetini alacağını söylemesi üzerine Atalay "biz ayrılmayız etle tırnak gibiyiz" dedi.
Sunucu Asena Atalay, dün Akmerkez'de görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, eski eşi milli futbolcu Caner Erkin'e açtığı 451 bin TL'lik icra dava sonrası Erkin, Atalay'ın istediği parayı vermeyeceğini oğlu Çınar'ı da Atalay'dan geri alacağını söylemişti. Atalay ise, oğlunu vermeyeceğini söyleyerek "biz ayrılamayız et ile tırnak gibiyiz" dedi.
CANER ERKİN "OĞLUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM" DEMİŞTİ
Caner Erkin geçtiğimiz hafta eski eşi Asena Atalay'a dair şu açıklamayı yapmıştı: "Evliyken 3'üncü şahıslarla birlikte oldu. Ruh sağlığı yerinde değil. Oğlum Çınar'ın velayetini alacağım." demişti.
ASENA ATALAY İSE, "OĞLUMU VERMEM" DEDİ
Asena Atalay dün "Anne ile oğul hiç ayrılır mı, biz etle tırnak gibiyiz, birbirimizden kopamayız" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Rüştü Reçber'in eşi fıtık ameliyatı oldu
Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber hastanelik oldu.
Seda Demir açıkladı: İlhan Mansız'a aşıktım
Survivor yarışmacısı Seda Demir, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Murat Yıldırım ilk yayınında beğenilmedi
Murat Yıldırım, Selçuk Yöntem'den devraldığı görevin ilk gününde eleştiri yağmuruna tutuldu.
Avşar, Demet Akalın'ın şarkısını istemedi
Hülya Avşar'ın şarkılarıyla yeniden patlamasını isteyen Demet Akalın'ın hevesi kursağında kaldı.
5 ay önce evlenen ünlü şarkıcı boşandı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, eşi Altan Nuh'tan tek celsede boşandı.
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
Aleyna Tilki, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sözlerine sert yanıt verdi.