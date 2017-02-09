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Asena Atalay: Ayrılamayız, etle tırnak gibiyiz

Asena Atalay: Ayrılamayız, etle tırnak gibiyiz.18945
  • Giriş : 09.02.2017 / 10:48:00

Asena Atalay ile Caner Erkin arasında gerilim gün geçtikçe artıyor.

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Boşanmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Asena Atalay ile Caner Erkin arasında yeni gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Caner Erkin'in oğlunun velayetini alacağı açıklaması Asena'yı kızdırdı.

Sunucu Asena Atalay ve eski eşi futbolcu Caner Erkin arasında sular durulmuyor. Erkin'in oğlunun velayetini alacağını söylemesi üzerine Atalay "biz ayrılmayız etle tırnak gibiyiz" dedi.

Sunucu Asena Atalay, dün Akmerkez'de görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, eski eşi milli futbolcu Caner Erkin'e açtığı 451 bin TL'lik icra dava sonrası Erkin, Atalay'ın istediği parayı vermeyeceğini oğlu Çınar'ı da Atalay'dan geri alacağını söylemişti. Atalay ise, oğlunu vermeyeceğini söyleyerek "biz ayrılamayız et ile tırnak gibiyiz" dedi.

CANER ERKİN "OĞLUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM" DEMİŞTİ

Caner Erkin geçtiğimiz hafta eski eşi Asena Atalay'a dair şu açıklamayı yapmıştı: "Evliyken 3'üncü şahıslarla birlikte oldu. Ruh sağlığı yerinde değil. Oğlum Çınar'ın velayetini alacağım." demişti.

ASENA ATALAY İSE, "OĞLUMU VERMEM" DEDİ

Asena Atalay dün "Anne ile oğul hiç ayrılır mı, biz etle tırnak gibiyiz, birbirimizden kopamayız" diye konuştu.

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