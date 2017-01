Asena Atalay'dan Caner Erkin'e dava!

Caner Erkin ile Asena Atalay'ın arasında sular durulmuyor. Karşılıklı açıklamalarla başlayan kriz mahkemeye taşınıyor. Caner Erkin'in sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalar üzerine Asena Atalay'ın tazminat davası açacağı öğrenildi.Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın icra takibi başlattığı iddialarına verdiği cevap magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.Asena Atalay'ın evlilik sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olduğunu söyleyen Caner Erkin, oğlu Çınar'ın masraflarını da geciktirmeden karşıladığını belirtmişti.Caner Erkin'in bu sert açıklamalarından sonra Asena Atalay da harekete geçti. Habertürk gazetesinin haberine göre; Asena Atalay, söz konusu açıklamalarla ilgili tazminat davası açacak.Asena Atalay'ın akıl sağlığından yoksun olduğunu da belirten yıldız futbolcu, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum. Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."