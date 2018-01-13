Asena Atalay, Hayko Cepkin'den özür diledi
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çirkin paylaşımdan dolayı ünlü sanatçı Hayko Cepkin'den özür diledi.
Şarkıcı Hayko Cepkin’in fotoğrafını, tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla sosyal medya hesabından paylaşınca tepki çeken sunucu Asena Atalay, "Hayko’dan çok ama çok özür dilerim. Fiziksel özelliğinin öyle olduğunu bilmiyordum" dedi.
Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet'in, ‘Hayko’dan Çok Özür Dilerim’ başlıklı yazısı şöyle:
"Asena Atalay, Hayko Cepkin’in fiziksel özelliğiyle dalga geçince olanlar oldu. Haklı olarak tepkiler yükseldi. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Neden durup dururken Asena Atalay, Hayko Cepkin’in fiziksel özelliğiyle dalga geçiyor?' gibi kafalarda binbir soru dönmeye başladı.
Mesela, 'Acaba gece karşılaştılar bir mekânda da bir şey mi oldu? Hayko, Asena’ya bir şey mi yaptı? Asena’ın Hayko’yla arasında ne geçti de böyle bir paylaşımda bulundu?' gibi sorular akıllardan geçince Asena Atalay’ı aramak elzem oldu. Tabii bir taraftan, 'Aman canım Asena bu, ne yapsa yeridir' deyip binbir söz de söyleyebilirdik. Zira gün boyu bunu yapan çok kişi oldu.
Ama ben, Asena’nın kimsenin fiziksel özelliğiyle dalga geçeceğini zannetmiyordum. En nihayetinde bir kadın ve anne. O nedenle hemen telefona sarılıp sordum:
-Aloooo Asena hayırdır. Neden Hayko Cepkin’in fotoğrafını, tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçtin? Derdin nedir Hayko’yla?
Şöyle oldu aslında. Ben ünlüleri, kendimle ilgili fotoğrafa koyuyorum. Mizah yapıyorum kendi sayfamda. Kimse için bir art niyet yok. Hayko’nun o halini kendime benzettim.
-Bilmiyor muydun Hayko Cepkin’in durumunu?
Hayır bilmiyordum. Yemin ederim. Özünde öyle makyaj yapıyor, saçını uzatıyor zannediyordum. Öyle bir tarzı var zannediyordum. Ben o fotoğrafı koyunca yapımcım Timuçin Güner aradı. Bana, Hayko’nun fiziksel özelliğinin öyle olduğunu söyledi. O an beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Çok üzüldüm. Gerçekten samimiyetime inan.
-Yok inanıyorum, ama Hayko inanır mı bilemem.
Hayko’dan çok ama çok özür dilerim. Bilerek gözünü kapatıyor, saçını öyle yapıyor zannediyordum. Hani müziği sert bir müzik ya, tarzı o zannediyordum. İnanın bilerek yapmadım. Bu bilerek yapılacak bir şey değil. Esin inan bu normal bir hareket değil. Düşününce gerçekten korkunç. Hâlâ soğuk terler döküyorum. Çok ama çok özür dilerim sevenlerinden, Hayko’dan.
Asena Atalay her zaman kendiyle de başka kişilerle de dalga geçebilen bir kadın. Yaşadığı evlilik, boşanma süreci derken hepimiz demediğimizi bırakmadık. Ben de birçok yazı yazdım. Çok kez konuştuk, kızdık, sinirlendik. Ama şimdi durum farklı. Ve önceki gün konuştuğum Asena Atalay gerçekten çok üzüntülüydü, kahrolmuştu. Ses tonundan anladığım için bunu açık ve net yazıyorum.
Hayko Cepkin de bunu anlayabilecek durumda. Ama sosyal medya şunu bir kez daha gösterdi ki, dikkatsizlik bir anda birçok şeye mal olabiliyor. Hayko kabul etse de bu özrü, fiziksel özelliğinde sorun olan birçok kişi etmeyebilir. O yüzden bunlar hassas mevzular, aman dikkat!
TRT
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