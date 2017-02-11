Asena Atalay'ın estetiksiz hali şaşırttı!
Caner Erkin ile olan evliliği ve boşanma süreci ile magazin gündeminden düşmeyen Asena Atalay'ın estetiksiz halini görenler şaşırıyor. 2010 yılındaki fotoğrafında bambaşka görünen ünlü güzelin geçirdiği operasyonlar hemen göze çarpıyor.
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