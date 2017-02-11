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Asena Atalay'ın estetiksiz hali şaşırttı!

Asena Atalay'ın estetiksiz hali şaşırttı!.17010
  • Giriş : 11.02.2017 / 13:16:00

Olay isim Asena Atalay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu.

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Caner Erkin ile olan evliliği ve boşanma süreci ile magazin gündeminden düşmeyen Asena Atalay'ın estetiksiz halini görenler şaşırıyor. 2010 yılındaki fotoğrafında bambaşka görünen ünlü güzelin geçirdiği operasyonlar hemen göze çarpıyor.

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