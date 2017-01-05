Asena, Caner'in haberini sunmak istemedi
Olay yaratan evlilikleri ile magazin gündeminden düşmeye Asena Atalay ve Caner Erkin çfti 6 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.
Boşanma sonrası zor günler geçiren Asena Atalay, sunduğu magazin programında Caner Erkin'in evlilik haberi ile ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.
Eski eşi Caner Erkin'in evlendiği saatlerde yaptığı 'oyun' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Atalay sunuculuğunu yaptığı magazin programının yapımcısına ilginç bir taleple gitti.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmasının ardından gözler ünlü futbolcunun eski eşi Asena Atalay'a çevrilmişti. Sessizliğe bürünen Atalay, yakınlarına "Oğlumun babasının mutlu olmasını isterim" derken, sunucusu olduğu programda ise eski eşinin evlilik haberini sunmak istemedi.
Yapımcısı Bes Yapım'a "Benden bunu istemeyin. Caner'in haberini anons etmem" diyen Atalay'ın "Evlilik haberi gerekirse magazin turunun içinde olsun ama ben sunmam" dediği öğrenildi.
Caner Erkin ile 6 yıllık evliliğini geçen yıl ocakta bitiren Asena Atalay, ayrılık sonrası yaptığı röportajda "Caner'in aşk haberini sunmam" demişti.
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