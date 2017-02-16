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Asena, Caner'in servetinin yarısını istedi

Asena, Caner'in servetinin yarısını istedi.18945
  • Giriş : 16.02.2017 / 08:44:00

Asena Atalay, Caner Erkin'in kendisini kandırdığı gerekeçesiyle bir dava daha açtı.

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Beşiktaş'ta fora giyen başarılı futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan çift bu sene birbirine girdi. Caner Erkin'in evliliği ile başlayan sorunlara yenisi eklendi.

Asena Atalay şimdi de, Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarısını istedi. Habertürk’ün haberine göre, Caner'in “Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin” dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz'daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti.

Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve Futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Atalay, Erkin'in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti. Caner Erkin'in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi. Şişli'de 2, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 1, Gömeç İlçesi'nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip.

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