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Asena'dan Şükran Ovalı'ya bebek göndermesi

Asena'dan Şükran Ovalı'ya bebek göndermesi.18945
  • Giriş : 08.03.2018 / 16:34:00

Asena Atalay, eski eşi Şükran Ovalı'ya şoke eden bir göndermede bulundu.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Caner'den bebek bekleyen güzel oyuncu Şükran Ovalı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şoke eden bir açıklama yaptı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gerginlik sürüyor. Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kıskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.

Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti. Asena'nın Instagram'ın hikayeler kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testini görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.

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