Asena'dan Şükran Ovalı'ya bebek göndermesi
Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Caner'den bebek bekleyen güzel oyuncu Şükran Ovalı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şoke eden bir açıklama yaptı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gerginlik sürüyor. Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kıskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.
Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti. Asena'nın Instagram'ın hikayeler kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testini görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile!
Ünlü model Adriana Lima'nın Metin Hara'dan hamile kaldığı iddia edildi.
Ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı
Küba'da tedavi gören ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.
Şükran Ovalı'nın köpeği öldü: Melek oldu
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, köpeğinin ölmesi üzerine sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Ece Seçkin'in canı sıkkın: Evine hırsız girdi
Türk pop müziğinin ünlü ismi Ece Seçkin'in annesini evine hırsız girdi.
Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.
Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı'dan sonra 2. şok!
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, ikinci bir ayrılık daha yaşadı.