Asena, evlenen Caner Erkin'i icraya verdi
Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'e büyük şok. Boşanmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Caner Erkin-Asena Atalay çifti bu defa nafaka konusunda kriz yaşadı. Asena, Caner hakkında icra takibi başlattı.
İstanbul 2. Aile Mahkemesi, Caner’in Asena Atalay’a ayda 10 bin TL ‘yoksulluk nafakası’ ödemesine karar verdi.
Caner, boşandıktan 1 yıl sonra 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da nikâh masasına oturdu.Sunuculuk yaptığı magazin programında “Caner’in evlilik haberini sunmam” diyen Asena Alatay’ın ikinci hamlesi ise ‘icra takibi’ oldu.
Nikâhtan 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran Asena, Caner’in nafakayı ödemediğini ileri sürdü.
Atalay, 4 Şubat 2016- 5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL ve 5 bin TL faizi ödenmesi için icra takibi başlattı.
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