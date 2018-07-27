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Asgari ücret 1.603, açlık sınırı 1.738 TL

Asgari ücret 1.603, açlık sınırı 1.738 TL.27243
  • Giriş : 27.07.2018 / 13:11:00
  • Güncelleme : 27.07.2018 / 13:07:24

Türk-İş yapılan araştırmaların sonucunu kalem kalem paylaştı.

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Asgari ücretin 1.603 TL olduğu günümüzde açlık ve yoksulluk sınırının giderek yükselmesi ekonominin durumunu gözler önüne seriyor. Türk-iş konuya ilişkin açıklamasında açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını duyurdu.

Türk-İş'in araştırmasına göre temmuzda dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraya yükseldi.

Türk-İş, temmuz ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında 1.714,35 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuz ayında 1.738,37 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise temmuz ayında 5 bin 662,46TL oldu. Bir önceki ay bu rakam 5 bin 584,20 TL idi.

Bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcamaları temmuzda aylık yüzde 1,40 yıllık yüzde 16,07 artış kaydetti.

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