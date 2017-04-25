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Asgari ücret 1400, yoksulluk sınırı 5 bin TL

Asgari ücret 1400, yoksulluk sınırı 5 bin TL.13406
  • Giriş : 25.04.2017 / 13:26:00

Türkiye'de asgari ücretli 1400 TL alırken, yoksulluk sınırı 5 bin TL oldu.

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Ülkenin yarısından çoğu yoksulluk sınırının altında. Türk-İş İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kritik rakamı açıkladı. Türkiye'de asgari ücretli 1400 TL alırken, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,518 liraya, yoksulluk sınırı 4 bin 945 TL'ye yükseldi. 

Geçen yıl nisan ayında açlık sınırı 1,387 lira, yoksulluk sınırı 4,518 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,481 lira, yoksulluk sınırı 4,823 liraydı.

Açıklamada, ortalama sebze-meyve fiyatlarının geçen ayki 4,15 TL'den 4,17'ye yükseldiğine bu yükselişte meyve fiyatlarındaki değişimin belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

Ortalama sebze fiyatları mart ayındaki 4,37 TL'den nisanda 4,08 TL'ye gerilerken ortalama meyve fiyatları mart ayındaki 3,57 TL'den sert bir artışla nisan ayında 4,50 TL'ye yükseldi.

NTV

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