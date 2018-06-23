Asgari ücret 2 bin 200 olacak
Seçime bir kala vaatler havada uçuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını söyledi.
Ana muhalefet partisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitinginde kürsüye çıktı. İnce mitingin başlangıcında Necip Fazıl Kısakürek ve Yahya Kemal'den mısralar okudu.
İşte İnce'nin konuşmasından satır başları:
Yarın ayrımcılığa son vereceğiz, yarın devletin parasını savurmaya son vereceğiz. 50 günde 107'nci miting. Şafak 1. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı solcu, AK Partili CHP'li yok. Hepinizin Cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin, ama İstanbul'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim.
AVM ekonomisi değil, topraklarından bereket fışkıran, huzurlu bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.
‘BUGÜNE KADAR EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’
107 miting yaparken meydanlardaki kardeşlerim, polislerimiz, jandarmalarımız... Ramazan ayında 40 derece sıcakta meydanları dolduran sizler, gürültü kirliliği verdiğimiz, bebeklerini uyandırdığımız anneler... 50 günlük sürede meydanları temizleyen siz değerli milletimiz... Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Türkiye'nin valisisiniz, Erdoğan'ın değil. TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur?
Cumhurbaşkanı olduğumda OHAL'i kaldıracağım...
‘KIRAATHANE DEĞİL FABRİKA DİYECEĞİM’
Bu iş oldu. Emin olun. Meydanlarda eyy diye bağıran bir Cumhurbaşkanı değil, gelecekten söz eden bir cumhurbaşkanı. Uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı, kıraathane değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Kek diyen değil, iş, aş diyen bir cumhurbaşkanı.
İlk 7 gün içerisinde 100 gün içerisinde bitireceklerim, 500 günde 5 yılda yapacaklarım; tek tek anlatıyorum.
‘TARAFSIZ YARGI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM’
Merkez Bankası Başkanı ve yönetimi özerk olacak. Terörle mücadele, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi... Amansız mücadele edeceğiz.
Hemen 100 gün içerisinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış. Sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek.
Spordan siyaseti arındıracağız. Takımların seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeyeceğiz. Pasoligi kaldıracağız.
Tarafsız yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Ekonominin düzelmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız.
MİLLİYET
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