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Asgari ücret 2350 TL olmalıdır

Asgari ücret 2350 TL olmalıdır.21715
  • Giriş : 29.12.2016 / 12:04:00

Halkların Demokratik Partisi Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli açıklama yaptı.

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Sezai Temelli, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada parti olarak olmasını istedikleri rakamı açıkladı.

Temelli, 2350 TL olmasını istediği asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

"Hükümetin ve patronların ortak önerisi ile bugün saptanmış olan 1404 TL’lik asgari ücret, mevcut 1300 TL’lik asgari ücretin sadece 104 TL fazlasıdır. Bugün açıklanan asgari ücret, açlık sınırı olan 1420 TL’nin bile altındadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi olan konfederasyonun dört kişilik bir aile için yapmış olduğu araştırmaya göre, bugün yoksulluk sınırı yaklaşık 4700 TL’dir. Bu rakamın yarısı olan 2350 TL net asgari ücret olmalıdır.

Kaldı ki, asgari ücret bugün Türkiye’de minimum ücret düzeyini göstermek yerine, artık ortalama ücret haline gelmiştir. Emekçilerin çok büyük bir kısmı asgari ücretle çalışmakta, aileleri asgari yaşamın altında bir hayat sürmeye mahkûm edilmektedir.

Türkiye’de yoksulluk görüntülerinin tüm ülkeyi kaplamasının yegâne nedeni, Erdoğan–AKP iktidarının on yılı aşkın süredir uyguladığı emekçi karşıtı politikalardır. Bu politikalar düşük ücret, güvencesiz çalışma ve iş güvenliğinin olmadığı istihdam koşulları; nöbetleşe işsizlik ve taşeronluk gibi uygulamalarla yeni bir çalışma rejimi yarattı.

Bu anlayış, ücreti sadece bir maliyet öğesi olarak görmekte ve insani, sosyal hiçbir ihtiyacın ücret talepleriyle yan yana getirilmesine izin vermemektedir. Erdoğan-AKP iktidarı, bu düzeni çalışanları işsizlikle tehdit ederek, hak mücadelesi sürdürenleri de baskı ve şiddetle sindirerek bugüne kadar getirdi ve bunu sürdürme peşindedir. 

Üstelik ‘tek adam yönetimi’ dayatmasıyla derinleşen kriz koşullarında, emekçilere yönelik faturalar daha da artmaktadır. Artan fiyatlar, vergi düzenlemelerinin çalışanlar aleyhine gerçekleşmesi, ücretlilerin satın alma gücünde de ciddi kayıplara yol açacaktır. Kriz koşullarında ücretlilerin kayıplarının giderilmesi gerekirken, hükümet derinleşen krizi, ücretli çalışanları daha fazla sömürerek aşmaya çalışmaktadır.

Ücret ve kamu istihdam politikaları, ortak zenginliğimizin adaletli bölüşümü anlayışıyla düzenlenmelidir. Bugünkü koşullarda asgari ücret teklifimiz aynı zamanda bir mücadele çağrısıdır. Tüm emekçileri bir sefalet ücreti olan bugünkü asgari ücrete, vergi adaletsizliğine ve asgari yaşam dayatmasına karşı mücadeleye katılmaya davet ediyoruz."

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