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Asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret belli oldu!.21715
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:42:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 11:42:06

Asgari ücretlinin merakla beklediği karar az önce açıklandı.

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Daha önce 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kararını verdi. İşçi-işveren, hükümet ve TÜİK'in farklı isteklerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne cevap vereceği belli oldu.

6,5 milyon asgari ücretli için beklenen açıklama Bakan Müezzinoğlu'ndan geldi. Asgari ücret 2017 yılı için bin 404 Türk Lirası olarak açıklandı.

Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:

Bir ortak karar vermeye çalıştık. Üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştuk. Türk –İş’in imzasının da burada olmasını çok isterdim.

Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade ediyorum.

Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim.

Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 1404 lira.

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