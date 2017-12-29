Asgari ücret açıklanıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusu ile ilgili Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ise bugün saat 14.00'te toplanmıştı.
Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılacak dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar.
1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.
Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için gözler yapılacak olan görüşmeye dikildi. Toplantının ardından açıklanacak olan asgari ücret miktarı ile birlikte işçiler 2018 yılında asgari ücret maaşın ne kadar olacağını öğrenecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın toplanma saati 14:00 olarak duyuruldu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplantıya başladı.
Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.
İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.
Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.
Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi.
Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi.
Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2,5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." ifadelerini kullandı.
Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Atalay, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım." diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.
Üçüncü toplantıda Türk-İş'in bu teklifini "çok yüksek" olarak nitelendiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini talep etmişti.
Gelinen noktada yeni asgari ücret rakamı üzerinde anlaşamayan işçi ve işveren temsilcileri hükümetin işverenlere verdiği 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde devam etmesi konusunda ise hemfikir.
HABERTURK
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