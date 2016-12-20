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Asgari ücret için kritik toplantı

Asgari ücret için kritik toplantı.13406
  • Giriş : 20.12.2016 / 11:30:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın 3. kez toplanacak.

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Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği 2017 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın tekrar toplanacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki  toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin "ağır", "orta ağır"  ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları  paylaşması bekleniyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri  kapsamında toplantılarından ilkini 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı, ikincisini 12 Aralık'ta Türk-İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantısını  yarın işveren kesimini temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

TÜİK temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan  bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşmasının beklendiği  toplantıda, işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşılacak. Bu  kapsamda TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantı kritik önem taşıyor.

İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017'de geçerli olacak asgari ücret  kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu  başkanlığında yapmıştı. Bakan Müezzinoğlu, toplantıda, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte  geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir." ifadelerini kullanarak,  taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.

Buna karşın Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat "Yeni yılda  net bin 600 lira talep ediyoruz" derken, TİSK heyetine başkanlık yapan Metin  Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını  dile getirmişti.

İkinci toplantıda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  temsilcileri, asgari ücret uygulaması, asgari ücret destekleri ve asgari ücretten  yararlananların iş kollarına göre dağılımı konularını içeren raporu komisyonla  paylaştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu  komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş  temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının  ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son  toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve  kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman  görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri  kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira  23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29  kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu  oluşturuyor.

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