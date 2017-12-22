Asgari ücret için kritik toplantı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar için bugün karar verilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak rakam için bugün üçüncü kez toplanacak.
Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantıda, işçileri temsil eden Türk-İş’in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifine karşı, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) teklifini sunması bekleniyor. Asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler hâlinde belirlenmesini isteyen TİSK; yeni ücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.
Asgarî ücret, hâlen bekâr bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise bir işçi için teşvikler hariç 2 bin 88 lira 56 kuruşu buluyor.
TRT
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