Asgari ücret zammı belli oldu!
Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sona erdi. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2018 yılı asgari ücret zammı, an itibarıyla belli oldu.
2018 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında karar çıkmamış ve milyonlarca işçi bugün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti.
Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi. Brüt ücret 2029 TL olarak açıklandı
Asgari ücret böylelikle bir önceki yıla göre 199 TL zamla yüzde 14,2 artmış oldu. Karar çoğunlukla alınırken Türk-İş karara muhalefet şerhi koydu.
Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.
Habertürk
DİĞER HABERLER
S-400'de kontrol TSK'da olacak!
S-400'lerle ilgili Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan açıklama geldi.
Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'ne baskınlar yapıldı.
ByLock için son dakika açıklaması!
Savcılık, 11.480 kişinin GSM numarasına irade dışı yükleme yapıldığını açıkladı.
TFF-Fatih Terim davası başladı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki davada gelişme.