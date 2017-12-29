Facebook Twitter Rss

Asgari ücret zammı belli oldu!

Asgari ücret zammı belli oldu!.17004
  • Giriş : 29.12.2017 / 21:25:00

2018 yılı itibariyle alınacak olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sona erdi. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2018 yılı asgari ücret zammı, an itibarıyla belli oldu.

2018 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında karar çıkmamış ve milyonlarca işçi bugün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti.

Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi. Brüt ücret 2029 TL olarak açıklandı

Asgari ücret böylelikle bir önceki yıla göre 199 TL zamla yüzde 14,2 artmış oldu. Karar çoğunlukla alınırken Türk-İş karara muhalefet şerhi koydu.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

Habertürk

S-400'de kontrol TSK'da olacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

S-400'de kontrol TSK'da olacak!

S-400'de kontrol TSK'da olacak!

S-400'lerle ilgili Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan açıklama geldi.

S-400'te imzalar tamam!

S-400'te imzalar tamam!

S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili Rusya ile Türkiye imzaları attı.

 

Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'ne baskınlar yapıldı.

ByLock için son dakika açıklaması!

ByLock için son dakika açıklaması!

Savcılık, 11.480 kişinin GSM numarasına irade dışı yükleme yapıldığını açıkladı.

 

TFF-Fatih Terim davası başladı

TFF-Fatih Terim davası başladı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki davada gelişme.

23 subaya FETÖ'den tutuklama

23 subaya FETÖ'den tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya