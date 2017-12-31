Asgari ücretten tüm detaylar
Asgari ücretlilerin zam beklentisi boşa çıkmadı. İşçilerin maaşlarına yüzde 14,2 oranın zam yapıldı.
2018 asgari ücret zam oranı işçi, işveren ve devlet tarafından yapılan yaklaşık bir aylık sıkı pazarlık sonucu yüzde 14.2 oldu. Böylece 1 Ocak 2018 itibari ile Asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 liraya çıktı. Asgari ücretin belli olmasından sonra milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ Ne kadar oldu sorusu merak edilmeye başlandı.
ASGARİ ÜCRET BİN 603 TL OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düne kadar 3 kere toplanmış ve bu görüşmelerden 2018 asgari ücret zammı için bir karar çıkmamıştı. Dün yapılan son toplantının ardından 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarı açıklandı ve milyonlarca işçinin bekleyişi sona erdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret zamm konusunda yaptığı duyuruda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun çoğunluğuyla karar verdiğimiz 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başlayacağımız asgari ücret seviyelerimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Paylaşmadan önce, kısa bir not olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun üçlü yapıda çalışmalarını sürdürdüğünü, hükümet adına 5 temsilci, işçi kesimimiz adına 5 temsilci ve işveren kesimi adına da 5 temsilci olmak üzere toplam 15 temsilcimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Çoğunluk kararı olmadan Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz bir rakam belirleyemiyordu bu yüzden müzakerelerimiz bu saate kadar sürdü. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum ve sizlerle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti paylaşıyorum.
Brüt olarak 2 bin 29 lira, net olarak asgari ücretimiz bin 603 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon oranının üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize ve çalışma hayatının ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son 3 yıldır asgari ücrete kümülatif olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum.
Yine 2016 yılından itibaren başlattığımız 2017 yılında da devam eden asgari ücret desteğimiz var. Bu desteğimizi de 2018 yılında da sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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