Asım'ın Nesli Akif'i andı
Öğrenciler, Akif'in torunu Selma Argon'la da tanıştılar.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "Önderlerin İzinde" programı kapsamında öğrenciler, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'a vefasını gösterdi. Esenler'deki 10 okuldan 300 öğrenci, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dedeleri Akif'i dualarla andı.
PARAMIZDA AKİF'İN RESMİ OLMALI
Asım'ın neslinin, İstiklâl şairinin ideallerini, davasını ve İstiklâl Marşı ruhunu idrak etmeleri için öğrencilere usta şair hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere Akif'in örnek kişiliğini ve şairlik yönünü anlatan Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan, "Mehmet Akif Ersoy, gençlere fazilet ve marifet sahibi olmayı tavsiye ederdi. Yazdığını yaşardı, bu yüzden eserleri tesirli olmuştur" dedi. Bağlan, eski 100 liradan Akif'in resminin kaldırıldığını hatırlatarak, "Bazı küresel güçler, eski 100 liralık banknottan Mehmet Akif Ersoy'un resmini kaldırdılar. Akif'in resmi tekrar banknotlarda yer almalıdır, O'na vefamızı göstermeliyiz" diye konuştu.
AKİF'İN TORUNUYLA TANIŞTILAR
Bağlan'ın konuşmasının ardından öğrenciler, Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat eşliğinde Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında milli şaire dualar ettiler. Öğrenciler, İstiklâl Marşı şairimizi anmaktan ve dualar etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Esenlerli öğrenciler, dedesinin kabrini ziyarete gelen Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'la da tanıştılar. Argon, öğrencilerin dedesini anmasının ve anlamasının çok önemli olduğunu belirtti ve çocuklarla kısa bir sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
ONLARI ANLAMALI VE ANLATMALIYIZ
Gelecek nesillerin Mehmet Akif Ersoy'un ışığından faydalanmasının önemine değinen Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Öğrencilerimizin istiklal şairimizi tanıması, anlaması ve anlamlandırması geleceğimizin daha aydınlık olması için çok önemli. Bu milletin marşını yazan, bu toprakların sevdalısı Akif gibi şairlerimizi her zaman anmalı ve onlara vefamızı göstermeliyiz" diye konuştu.
İSTİKLÂL MARŞIMIZI OKUYUNCA GURUR DUYUYORUM
7'nci sınıf öğrencisi Burak Çetindere, "Mehmet Akif Ersoy bu vatan için, bu topraklar için büyük fedakarlıklar göstermiş. İstiklâl Marşımızı yazmış. Bugün torunları olarak bizler, İstiklâl Marşımızı okuduğumuzda o günlerdeki mücadeleyi düşünüyoruz. Bir kez daha Türk olmaktan, bu topraklarda yaşamaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
DİĞER HABERLER
İmam Hatipler bir halk hareketidir!
Kültür Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatip okullarını bir halk hareketi olarak değerlendirdi.
TEOG'da 4 sorunun hatalı olduğu konuşuluyor
İnternet üzerinden imza kampanyası başlatan öğrenci ve veliler, TEOG'da bazı soruların hatalı olduğu
MEB, TEOG soru ve cevaplarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG soru ve cevapları yayınlandı.
Cumhuriyet'in 93. yılını baloyla kutladılar
Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin 93. yılını görkemli bir baloyla kutladı.
Hedefe odaklanmak sınav kaygısını dizginliyor
Sınav zamanı yaklaşırken pek çok öğrenci ve ailede heyecan ve kaygı zirve yapıyor.