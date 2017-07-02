Facebook Twitter Rss

Asker bu kez de Edirne'de zehirlendi!

Asker bu kez de Edirne'de zehirlendi!.16848
  • Giriş : 02.07.2017 / 09:03:00

Daha önce de çeşitli yerlerde meydana gelen asker zehirlenmelerine Edirne'de eklendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Edirne'deki 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda görevli 14 asker, akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerler hızla hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nde görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle görülen askerlerden 8'i Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerlere serum tedavisi uygulandı. Müşahade altında tutulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceğini ifade ederek, yapılacak tahlillerin ardından durumun netleşeceğini söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise askerlerde baş ağrısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri görüldüğünü belirterek, "Askerlerimizin hayati telikesi yok. Gerekli tedavileri uygulandı. Taburcu etmeye hazırlanıyorum. Şu anda besin zehirlenmesi veya güneş çarpması diye tam olarak bir şey söyleyemiyoruz. Gerekli incelemeden sonra netlik kazanacak" şeklinde konuştu.

YPG'li teröristin omzunda ABD bayrağı!

39 yıllık dev fabrika 3 saatte kül oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!

Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!

Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberlerine bir yenisi

Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?

Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?

Bir süredir 8 müslüman ülkeden ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerine uygulanan elektronik cihaz yasağın

 

Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Mardin'de mayınlı arazide yangın!

Mardin'de mayınlı arazide yangın!

Mardin Nusaybin ilçesinde mayınlı arazide büyük bir yangın çıktı.

 

Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği

İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği

İstanbul Sancaktepe'de soygun yapamaya çalışan 4 kişi yakalandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya