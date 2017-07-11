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Asker cinnet geçirdi: 3 şehit, 3 yaralı

Asker cinnet geçirdi: 3 şehit, 3 yaralı.24705
  • Giriş : 11.07.2017 / 09:03:00
  • Güncelleme : 11.07.2017 / 09:03:17

Manisa'da cinnet geçiren asker, 3 arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

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Korkunç olay Manisa'nın Kula ilçesinde bir karakolda meydana geldi. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı cinnet geçiren asker, 3 arkadaşını silahla vurarak şehit ettikten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, ismi henüz açıklanmayan ve cinnet getirdiği belirtilen asker, koğuşta otomatik piyade tüfeği ile uyuyan erlere ateş açtı.

Olayda, 3 asker şehit oldu. Yaralanan 3 asker ise 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinnet getiren asker intihar etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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