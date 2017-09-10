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Askere hain saldırı! Faciadan dönüldü!

Askere hain saldırı! Faciadan dönüldü!.11340
  • Giriş : 10.09.2017 / 11:05:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 11:05:48

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan jandarma karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı düzenlendi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma karakoluna yönelik düzenlenen intihar saldırısı alınan tedbirlere takıldı. Karakol civarında alınan önlemler hainlerin hedeflerine ulaşmasını engelledi.

Hain saldırı, Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan ve Lice ilçesi’ne 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakolu’na bugün saat 06.00 sıralarında düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre, bomba yüklü cinsi henüz açıklanmayan araçla gelen PKK’lı teröriste ’Dur’ ihtarında bulunuldu.

PKK’lı terörist bu uyarıya uymayınca ateş açıldı. Bomba yüklü araç karakolun güvenliği için önceden yerleştirilen beton bariyerlere çarparken, şiddetli bir patlama ile infilak etti. Teröristin intihar saldırısında duyulan şiddetli patlama sesi Lice İlçe merkezinden de duyuldu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Daha önce de teröristlerin bir kaç saldırısına maruz kaldığı için etkili fiziki önlemlerin alındığı, çevresi beton bariyerlerle örülü karakol önündeki bomba yüklü araçlı saldırıda 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

Olay üzerine çok sayıda zırhlı araç bölgeye sevk edilirken, helikopter desteğinde bölgede operasyon başlatıldı.

CNNTÜRK

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