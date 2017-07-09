Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı
Hain örgüt PKK ile Erzincan'da mücadele veren askerlerin askeri araçla geçişi sırasında patlama gerçekleşti.
Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzergâhında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi.
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