Facebook Twitter Rss

Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı

Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı.22822
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:33:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 16:34:48

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelelerini sürdüren askerlerin araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Hain örgüt PKK ile Erzincan'da mücadele veren askerlerin askeri araçla geçişi sırasında patlama gerçekleşti.

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzergâhında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi.

Vahşetin kurbanları toprağa verildi

Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!

Suriye sınırında güvenliğin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Makam aracı şehit oğluna sünnet aracı oldu

Makam aracı şehit oğluna sünnet aracı oldu

Tokat'ta Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Valinin makam aracı bu

 

Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!

Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve restoran olarak işletilen 4 katlı tarihi binada yangın çıktı.

Dev projelere gökyüzünden inceleme

Dev projelere gökyüzünden inceleme

Başbakan Yıldırım, İstanbul'da devam eden mega projeleri helikopterle havadan inceledi.

 

İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!

İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!

Beykoz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü i

220 metrede oynanan horon korkuttu!

220 metrede oynanan horon korkuttu!

Artvin'de, sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya