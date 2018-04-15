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Askeri araç ile otomobil kaza yaptı: 5 yaralı

Askeri araç ile otomobil kaza yaptı: 5 yaralı.31551
  • Giriş : 15.04.2018 / 08:49:00

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı, otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Sepet Beşik

Ankara'da sabah saatlerinde 5 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi.

Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.

Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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