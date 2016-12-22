Facebook Twitter Rss

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!.26681
  • Giriş : 22.12.2016 / 21:51:00

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada medyada çıkan haberlere yalanlama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Askeri kaynaklar, sosyal medyada yayılan "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiası net bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamalarda  "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yetkililer, sosyal medyadan yayılan bu tür iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırganın cenazesi ortada kaldı

Yıldızlar Karması'nın maçı 4-3 sona erdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

 

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.

 

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya