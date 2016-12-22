Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!
Askeri kaynaklar, sosyal medyada yayılan "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiası net bir dille yalanladı.
Yapılan açıklamalarda "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yetkililer, sosyal medyadan yayılan bu tür iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğinin altını çizdi.
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