Askeri timin üzerine çığ düştü: 5 şehit
Bitlis kırsalının PKK’lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere mevkine çığ düştü.
Bitlis Valiliği'nden "Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.
Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
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