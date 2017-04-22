Askeri üs vuruldu: 140 kişi öldü
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde askeri bir üsse yapılan bombardımanda 140 kişi hayatını kaybetti.
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