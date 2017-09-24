Askerlere ByLock operasyonu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 24 adrese yapılan operasyonlarda TSK mensubu 43 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı. Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapıldığı bildirildi. 24 ayrı noktada operasyon devam ediyor
SABAH
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