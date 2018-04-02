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Askerlik şube başkanı gözaltına alındı

Askerlik şube başkanı gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 02.04.2018 / 11:42:00

FETÖ soruşturması kapsamında Şırnak'ta operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.

TRT

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