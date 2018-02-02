'Askerlik uzadı' iddiasına TSK'dan yanıt
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan askerliğin uzadığı yönündeki iddialarına yanıt geldi.
Genelkurmay kaynaklarından yapılan açıklamada askerlik uzadı iddialarının kara propaganda olduğu belirtildi. TSK ise yaptığı son dakika açıklamada "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerini kullandı.
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