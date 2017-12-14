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ASKİ müdürü görevden alındı

ASKİ müdürü görevden alındı.19341
  • Giriş : 14.12.2017 / 10:04:00
  • Güncelleme : 14.12.2017 / 10:05:13

ASKİ'nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevden alındı.

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Büyüyen Beşik

Gece yarısı çarpıcı bir karar alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 milyar bütçeye sahip olan ASKİ'nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından görevden alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar TL bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu.

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Tahiroğlu’nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

ŞİRKETLERDE DE DEĞİŞİM GELİYOR

Kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor.

Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de dün akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.

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