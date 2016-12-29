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Aşkım Kapışmak hem güldürdü, hem düşündürdü

Aşkım Kapışmak hem güldürdü, hem düşündürdü.11706
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:29:00

Aşkım Kapışmak, Küçükçekmeceli vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bilimsel bilgileri, stand-up gösterisi ile izleyiciyle buluşturan Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak, Küçükçekmecelilerle bir araya geldi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye çıkan Aşkım Kapışmak, ezber bozan seminerini eğlenceli bir sunumla izleyiciye aktardı.

KALİTELİ İLETİŞİME EĞLENCELİ BİR BAKIŞ

Kadın erkek ilişkileri, akıl ve fikir, mantık ve duygu dünyası arasındaki farklara değinen Aşkım Kapışmak, izleyicilere tavsiyelerde bulundu. Kapışmak, eğlenceli gösterisinde özellikle eşlerin birbirini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kişilerin eğitim ve özel yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri, kendileriyle ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için ipuçlarını paylaşan Kapışmak, "psikomedi" türündeki gösterisiyle hem eğlendirdi hem bilgilendirdi.

Bir saat boyunca sahnede kalan Aşkım Kapışmak'a Küçükçekmeceliler de büyük ilgi gösterdi. Gösteri sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Çevik Kapışmak'a  teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti.

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