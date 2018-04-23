Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkta gelişme yaşandı. Murat Boz ile yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver, ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Yaklaşık bir aydır Instagram hesabından paylaşımda bulunmayan Enver'den yeni fotoğraf geldi.
Annesiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu, "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" mesajını da paylaştı.
Ayrılık haberinden sonra Murat Boz da ilk paylaşımını annesiyle birlikte olduğu bu kareyi yayınlayarak yapmıştı.
SABAH
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