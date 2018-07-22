Aslı Enver'den Murat Boz'a gönderme!
Ayrılıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen çiftten haberler var. Aslı Enver, sosyal medya hesabı üzerinden uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'a göndermede bulundu.
Enver, birkaç gün önce astrolog Zeynep Turan’ın Instagram’da paylaştığı “Büyük konuştuğu yerden imtihan olurmuş insan. ‘Asla’ dediğiniz ne varsa kapının ardındaymış meğer” yazısını beğendi.
Bu beğeni de takipçileri tarafından “manidar” bulundu. Takipçilere göre bu “like”, Enver’in eski sevgilisine bir mesaj niteliğinde...
TRT
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