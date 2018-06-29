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Aslı Enver'den olay Murat Boz hamlesi

Aslı Enver'den olay Murat Boz hamlesi.18059
  • Giriş : 29.06.2018 / 11:17:00

Oyuncu Aslı Enver, Murat Boz'u hayatından tamamen çıkardı.

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Güzel oyuncu Aslı Enver ile Murat Boz'u ayrılığı magazin gündemine oturmuştu. Aslı Enver'in son olarak Murat Boz'un kardeşi ve annesini sosyal medya hesaplarından silmesi dikkat çekti.

Murat Boz, 'Kardeşim Benim' filminin setinde Aslı Enver ile tanışmıştı. O dönem Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan popçu, sürpriz bir paylaşım yapıp Aslı Enver ile birlikteliğini duyurmuştu. Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi ve 2.5 yıllık aşk sona erdi.

Habertürk'ter yer lan habere göre; ayrılık kararı sonrası Aslı Enver'den bir hamle daha geldi. Güzel oyuncu, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un kardeşi Ali Boz'u ve aralarını düzeltmeye çalışan Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u da sosyal medya hesaplarından sildi.

Güzel oyuncu, böylece Boz cephesiyle olan son bağlarını da koparmış oldu.

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