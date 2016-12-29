Erdoğan ve Alpay için tahliye talebi
'Terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın bugün yapılan duruşması gazeteciler ve vekiller tarafından takip edildi.
Gazeteciler Necmiye Alpay ile Aslı Erdoğan mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde görev yapıyorlardı.
Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmiye Alpay için tahliye talep etti
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