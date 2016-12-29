Facebook Twitter Rss

Erdoğan ve Alpay için tahliye talebi

Erdoğan ve Alpay için tahliye talebi.14915
  • Giriş : 29.12.2016 / 17:02:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 17:05:33

Gazeteci Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan hakim karşısına çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


'Terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın bugün yapılan duruşması gazeteciler ve vekiller tarafından takip edildi.

Gazeteciler Necmiye Alpay ile Aslı Erdoğan mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde görev yapıyorlardı.

Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmiye Alpay için tahliye talep etti

CHP'nin başına Kocasakal mı geçecek?

Riva ve Florya için Galatasaray'dan açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya